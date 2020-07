Stadsbestuur wil blauwe zones in Osdorp, Slotervaart en Sloten behouden

De parkeerdruk in Geuzenveld is zo hoog dat het stadsbestuur daar betaald parkeren wil invoeren. In andere delen van Nieuw-West wil de gemeente, tegen het advies van het stadsdeel in, bestaande blauwe zones juist behouden.

Vorig jaar haalde het stadsdeel de woede van flink wat inwoners op de hals, toen het voorstelde om in een groot deel van Nieuw-West betaald parkeren in te voeren. Een meerderheid van de stadsdeelcommissie stemde tegen de plannen. Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer) komt na onderzoek met een gewijzigd voorstel.

Parkeerdruk zeer hoog

Uit het onderzoek blijkt dat de parkeerdruk in Geuzenveld hoog tot zeer hoog is. Met name in de buurt van de Ruys de Beerenbrouckstraat is de bruto parkeerdruk ver boven de 100 procent, maar ook in de omliggende buurten is de parkeerdruk overwegend hoger dan 90 procent. Gevolg is dat veel auto's staan foutgeparkeerd, aldus de wethouder.

Ook wil de gemeente met het betaald parkeren voorkomen dat door de bouw van nieuwe woningen in Geuzenveld er ook meer auto's bijkomen. Daarbij denk de wethouder dat de kans op een 'waterbedeffect', waarbij er geparkeerd in nabijgelegen wijken, beperkt blijft. Dit omdat het gebied niet grenst aan andere woonbuurten, maar aan sportvelden, de Brettenzone, de Sloterplas en Slotermeer waar een blauwe zone van kracht is.