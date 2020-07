Legendarische concerten, de huisdealer en de Dalai Lama: de Melkweg viert 50-jarig jubileum

Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat Cor Schlösser samen met vriend Wouter de Boer de Melkweg oprichte. Op de dag van het jubileum blikt Schlösser met AT5 terug op de afgelopen halve eeuw Melkweg. 'Ik liep met de Dalai Lama hand in hand door de catacomben.'

Schlösser weet nog goed hoe de eerste avond van de Melkweg, op 17 juli 1970, verliep. 'Toen ik de band hoorde spelen dacht ik: yes! we zijn open. Maar dat was geen goed nieuws, want een week later zat ik bij de burgemeester met de politie erbij vanwege klachten, geluidsoverlast en omdat we geen muziekvergunning hadden.'

De 50 jaar die daarop volgden zitten voor hem vol met memorabele avonden en legendarische concerten van onder meer Prince, The Police en Blondie. Maar één van de meest indrukwekkende momenten die hij meemaakte in de poptempel had niets met muziek te maken.

Schlösser: 'De Dalai Lama zou hier een toespraak houden en hij moest door de directeur van de instelling worden ontvangen: door mij. En toen hebben we handje in handje door de catacomben gelopen.'

Om nog even samen stil te staan bij deze bijzondere dag hief het personeel vanmiddag nog een bescheiden glaasje bubbels voor de deur. 'Op de Melkweg!'