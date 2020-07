Extra toezichthouders deelden in één week 300 boetes uit aan afvaldumpers

Speciaal ingehuurde toezichthouders hebben in een week tijd 300 boetes uitgedeeld aan Amsterdammers die hun afval niet op de juiste manier aanboden. Met de extra controles wil de gemeente de puinhopen naast afvalcontainers en op andere plekken in de stad het hoofd bieden. Sinds de coronacrisis is de Amsterdamse 'afvalberg' enorm gegroeid.