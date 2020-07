Ook meer coronavirus in Amsterdams rioolwater, einde aan dalende trend

Net zoals het aantal vastgestelde besmettingen bij de GGD, is er ook meer corona in het rioolwater gevonden. Daarmee is een einde gekomen aan dalende lijn van de aanwezigheid van het erfelijk materiaal van het coronavirus in het Amsterdamse riool.

Het Amsterdamse rioolwater werd afgelopen woensdag voor het laatst getest. Volgens KWR is er al drie weken sprake van een stijging in de stad. Ook andere plaatsen in Nederland, zoals Utrecht, laten een opwaartse lijn zien.

De waardes in het rioolwater blijken tot nu toe te correleren met het aantal registraties bij de GGD en met het aantal ziekenhuisopnames. De rioolwatercurve 'reageert' ongeveer een week eerder dan de andere twee.

Voorbode

Dat is niet zo verrassend, zo stelt KWR. Want met het coronavirus besmette personen hebben de eerste dagen geen symptomen maar scheiden het virus via de ontlasting wel uit, in het riool. Hierdoor kan het riool worden beschouwd als een voorbode op water komen gaat.

De afgelopen week was er veel te doen over het snel stijgend aantal besmettingen van mensen met corona. In Nederland is het aantal besmettingen in een week tijd ongeveer verdubbeld.

Mondkapjes

Ook is er een flinke discussie gaande over bijvoorbeeld het gebruik van mondkapjes op openbare plekken. Burgemeester Halsema vroeg deze week nog samen met haar Rotterdamse collega Aboutaleb aan de minister om het Outbreak Management Team (OMT), het orgaan dat de overheid adviseert tijdens de coronacrisis, opnieuw om een advies te vragen hierover. Dat advies wordt aankomende week verwacht.