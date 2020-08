Stad Wat als de grens van de mondkapjesplicht midden in je winkel ligt?

Stripboekwinkel Henk Comics heeft één ingang op de Zeedijk, waar sinds woensdag de mondkapjesplicht geldt. Maar de andere ingang zit op de Gelderskade en daar geldt die plicht niet. 'Dit is niet te handhaven', zegt winkelmedewerker Peter de Vries. Maar de gemeente denkt daar anders over.

De Vries vindt dan ook dat de mondkapjesregel niet ingevoerd moet worden, als dit niet voor alle delen van de stad geldt. De ene straat wel en de andere niet: dat is volgens hem te onduidelijk. 'In een restaurant weer niet en in de boekenwinkel weer wel. De grap is dat het in de peeskamertjes ook niet hoeft.' 'Grappen met ondernemers uithalen' Hij hoopt daarom dat de gemeente snel terugkomt op het besluit. 'Zolang het niet aantoonbaar is dat een mondkapje werkt, moet je dit soort grappen niet met ondernemers uithalen.'

Want klanten die binnenkomen via de Zeedijk, moeten verplicht een mondkapje opzetten. Maar als ze midden in de winkel staan, aan de kant van de Geldersekade, mogen de klanten het kapje ineens weer afdoen. 'En hier geldt de mondkapjesplicht niet en mag je doen wat je wil', vertelt Peter de Vries van Henk Comics.

Quote 'Dat betekent dat je ze ineens halverwege op de trap hierop moet aanspreken' peter de vries, winkelmedewerker henk comics

Hij is bovendien zelf aansprakelijk als klanten geen mondkapje dragen. 'Dat betekent dat je ze ineens halverwege op de trap hierop moet aanspreken.' De gemeente laat weten dat er toch heldere regelgeving is vastgelegd in het aanwijzingsbesluit: 'De plicht tot het dragen van een niet medisch mondkapje geldt voor de gehele winkelruimte van winkels met ten minste een in- of uitgang in de genoemde gebieden, met uitzondering van de winkels op Plein ’40-’45.' Dus is een tweede ingang aan een andere straatzijde niet van belang, het is wel van belang dat de eigenaar hier duidelijk maakt dat er in zijn winkel dus een mondkapjesplicht geldt.