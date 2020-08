Demonstratie voor Bas van Wijk zondag op Museumplein

De demonstratie voor de afgelopen zaterdag doodgeschoten Bas van Wijk vindt zondag plaats op het Museumplein. De organisatoren dachten oorspronkelijk aan de Dam als locatie, maar in overleg met de gemeente is besloten dat het Museumplein een geschiktere locatie is.

De 24-jarige Van Wijk werd zaterdag doodgeschoten bij de Nieuwe Meer, vermoedelijk omdat hij wilde voorkomen dat het horloge van een vriend van hem werd gestolen. Op sociale media werd #gerechtigheidvoorBas al snel trending. Ook werd de vergelijking met de protesten voor Black Lives Matter gemaakt. Thierry Baudet van Forum voor Democratie meende dat er sprake was van een 'oorverdovende stilte', zo stelde hij in een post op Instagram.



Daarop besloot het YouTubekanaal Moet Je Horen TV een demonstratie aan te vragen. 'We hebben maar een boodschap en dat is dat alle levens ertoe doen. We zijn tegen racisme', is organisator Myra duidelijk in een filmpje op het kanaal. Ze wil verder benadrukken dat de demonstratie geen politiek karakter heeft.



Vanavond wordt in Badhoevedorp, de geboorteplaats van Van Wijk, een stille tocht gehouden. Tijdens die tocht wordt Van Wijk herdacht door familie en vrienden.