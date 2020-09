Gebouwen UvA blijven nog zeker een week dicht na ingestorte kade

De universiteit geeft aan te willen wachten totdat het onderzoek naar de oorzaak van de verzakking is afgerond. Ook vinden er momenteel nog werkzaamheden plaats om ervoor te zorgen dat de ingestorte muur ondersteund wordt.

De colleges worden daarom tijdelijk verplaatst naar een ander UvA-gebouw, of ze vinden online plaats.

Combinatie van factoren

De gemeente laat vandaag weten dat 'een combinatie van factoren een rol gespeeld bij het instorten van de wand'. 'Welke factoren dit zijn, moet het onderzoek nog duidelijk maken.'

Er zijn in elk geval 'geen aanwijzingen voor een gevaarlijke situatie voor het universiteitsgebouw aan de Grimburgwal', zo wordt er benadrukt.

Afsluiting

Toch is uit voorzorg het verlengde van de bezweken kade afgezet. Ook is de vaarroute via de Grimburgwal voorlopig afgesloten, met behulp van twee dekschuiten. 'Deze afsluiting is voor langere tijd.'

Damwandplanken

Duikers maken ondertussen de bodem van de gracht schoon, ook verwijderen zij 'het slechte deel van de kade'. '

'Tegen de kademuren die nog overeind staan, zetten we binnenkort houten damwandplanken om te voorkomen dat ook zij wegzakken', vervolgt de gemeente.