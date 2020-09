GroenLinks wil auto's weren om kades te beschermen: 'Urgentie is hoog'

Dat de bruggen en kades de komende decennia nog in de steigers staan, dat staat wel vast, maar wat te doen tegen het acute gevaar? 'Ze moeten nú ontlast worden.'

Nog niet eens zo heel lang geleden opperde D66-leider Reinier van Dantzig nog of het misschien ietsje minder kon met het opknappen van de bruggen en kades om zo wat geld vrij te spelen om de coronacrisis op te kunnen vangen.



Maar verkeerswethouder Sharon Dijksma (PvdA) hoeft voorlopig niet te vrezen voor haar budget, zeker niet na de laatste instorting van de kademuur aan de Grimburgwal. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht en het stukje kade is officieel van de UvA, maar het laat eens te meer zien dat Dijksma alweer bijna twee jaar geleden niets overdreef toen zij de noodklok luidde. Van Dantzig dacht dit voorjaar nog twee vliegen in een klap te kunnen slaan met een wat meer pragmatischere aanpak van het herstel van de kademuren: 'Misschien moeten we stoppen met de auto's daar overheen te jagen, dan kunnen we daar geld besparen.'

Quote 'Misschien moeten we stoppen met er auto's overheen jagen' d66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig

Het is een gedachte die coalitiegenoot GroenLinks niet heeft los gelaten. Raadslid Zeeger Ernsting wil van Dijksma weten hoe precies de kades worden opgeknapt en welke belasting zij straks weer aan kunnen. 'Want waarom zouden we op plekken waar geen of weinig auto's mogen komen niet af kunnen met een lichtere variant? Dan kunnen we op andere kwetsbare plekken weer meer vaart maken.'



Sowieso vindt Ernsting dat zwaar vrachtverkeer niks in de binnenstad te zoeken heeft en het verder weren van auto's kan op zijn instemming rekenen: 'Goed idee, want de urgentie is hoog.'



Eenzelfde geluid komt van de Partij voor de Dieren, al vindt fractievoorzitter Johnas van Lammeren dat het afsluiten van straten de voortgang van het herstel niet mag frustreren. 'De stad moet niet op slot', zegt raadslid Anne Marttin van grootste oppositiepartij de VVD. Niet al te gemakkelijk straten afsluiten dus, alleen in geval van nood. En dat vindt D66 intussen ook. Raadslid Jan-Bert Vroege vindt ook dat er nog veel winst is te behalen bij de gemeente zelf: 'Met vuiliniswagens, trams en bouwlogistiek voor publieke werken zijn wij zelf de grootste en de zwaarste.'

Quote 'De autohaat van deze coalitie is bekend' Fvd-fractievoorzitter Annabel nanninga

Annabel Nanninga (FvD) erkent dat het weren van vrachtwagens en auto's soms onvermijdelijk zal zijn, maar: 'De autohaat van deze coalitie is bekend en decennia achterstallig onderhoud aan kades mogen geen excuus zijn om dan maar eens fijn auto's te ruimen.'



Grote vraag is en blijft dus de komende tijd: heeft de gemeente goed in zicht waar de gevaren het grootst zijn? 850 bruggen en 200 kilometer kade worden nu met voorrang aangepakt; in totaal zijn er 1800 bruggen en 600 kilometer aan kademuren. De operatie om die allemaal in kaart te brengen, wordt nu nog eens versneld. Een woordvoerder van wethouder Dijksma: 'Als uit onderzoek blijkt dat een kade echt in slechte staat is, plaatsen we direct veiligheidsconstructies of zorgen we voor een lastvermindering, bijvoorbeeld door de straat af te sluiten voor (zwaar) verkeer.'