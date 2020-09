Boa's opnieuw in actie na mishandeling handhaver

Afgelopen vrijdag is er opnieuw een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) mishandeld. Dit keer werd de handhaver in een wurggreep gehouden. Nieuwe wetgeving voor wapenstokken werd in juni toegezegd, maar dat duurt volgens de Nederlandse Boa Bond te lang. Reden voor de bond om opnieuw actie te voeren: aankomende week leggen de handhavers korte tijd hun werk neer.

Afgelopen vrijdag rond 13.00 uur waren er handhavers aan het werk bij de Droogbak in de binnenstad. Daar spraken ze een man aan die zonder schoenen aan alcohol aan het drinken was op straat. Een identiteitsbewijs kon hij niet laten zien.

'Het is helaas gewoon aan het worden. We zouden er een vast programma van kunnen maken'

Het is zeker niet de eerste keer dat handhavers te maken krijgen met geweld en agressie. De afgelopen maanden trok de boa bond al vaker aan de bel. Ook de gemeente zag de cijfers, met name in coronatijd, stijgen. Het zijn dan ook geen incidenten meer te noemen, zegt Kuin: 'Het is helaas gewoon aan het worden. We zouden er een vast programma van kunnen maken.'

Met die toename komt ook de vraag naar meer verdedigingsmiddelen weer bovendrijven. Na ruim anderhalf jaar actie voeren kwam in juni het antwoord van minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie: het zou voor boa's makkelijker worden om een wapenstok te krijgen. 'Het gaat leiden tot nieuwe wetgeving, het heeft geleid tot steun van de burgemeester, maar het moet nu óók praktijk worden. Het duurt veel te lang', vindt Kuin.

Geen rechtstreekse verbinding met politie meer

En dat betekent opnieuw actievoeren. De boa's zijn van plan om aankomende week voor korte tijd het werk neer te leggen. Met de acties willen ze ook aandacht vragen voor de in hun ogen verminderde communicatie met de politie. 'Normaal hadden boa's direct contact met de politie, maar die verbinding is vorige week opgeheven. Ik begrijp het niet, omdat de communicatie juist moet verbeteren', zo legt Kuins uit.

Een politiewoordvoerder bevestigt dat de rechtstreekse portofoonverbinding, waarbij boa's mee konden luisteren op het politiekanaal, niet meer mogelijk is. Het bleek in strijd te zijn met de wet politiegegevens. Het blijft echter wél mogelijk om, op dezelfde manier als voorheen, met een noodknop hulp in te schakelen.