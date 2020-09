Amnesty International kritisch op pilot preventief fouilleren: 'Aanpassingen nog niet goed'

Amnesty International is kritisch over de plannen van burgemeester Halsema voor een pilot om preventief te fouilleren. 'Als je het doet, moet je het goed doen. De waarborgen die je inbouwt moeten wel de juiste zijn. Wij plaatsen daar nu vraagtekens bij', zegt Amnesty-directeur Dagmar Oudshoorn in een interview met AT5.

De driehoek praat op dit moment nog over de uitwerking van het plan. Begin november vindt er een grote wapeninleveractie plaats, daarna moet de proef met preventief fouilleren beginnen. Het middel is omstreden in de stad. In dit achtergrondverhaal lees je waarom dat zo is en hoe preventief fouilleren toch weer op de agenda kwam.

Burgemeester Halsema, hoofdcommissaris Paauw en hoofdofficier van justitie De Beukelaer zetten het middel in in de strijd tegen het wapenbezit onder Amsterdammers. De driehoek maakt zich al langer grote zorgen om het toegenomen aantal wapengerelateerde incidenten onder minderjarigen.

Halsema kondigde eind augustus aan het omstreden middel tóch weer in te willen zetten, zij het in een nieuw jasje. Het gaat om gerichte fouilleeracties in een specifiek aangewezen gebied. De burgemeester had al een aantal extra waarborgen ingebouwd, maar die gaan voor mensenrechtenorganisatie Amnesty nog niet ver genoeg.

De driehoek (burgemeester, hoofdcommissaris van de politie en de hoofdofficier van justitie) is van plan om naast a-selectieve controles (zonder aanziens des persoons) op straat ook controles uit te voeren in een horecagelegenheden. In een brief aan de gemeenteraad schreef Halsema dat bij een controle in een horecazaak alle bezoekers worden gecontroleerd in plaats van alleen specifieke personen.

'Hoe baseer je welke horecagelegenheid je gaat controleren?', vraagt Oudshoorn zich af. 'Daar zit dus ook al een vorm van mogelijke vooringenomenheid in. Of dat er een opsporingsindicatie is. En daar is preventief fouilleren niet voor.'

De driehoek wil het middel ook inzetten bij de controle van personen die betrokken zijn bij een videoclip waarbij wapens in het spel zijn. Ook daar plaatst Amnesty vraagtekens bij. 'Dit wordt ook als argument gebruikt voor preventief fouilleren, terwijl het natuurlijk gewoon onder de Wet wapens en munitie kan. Dan ga je niet even aan een officier van justitie vragen: mogen wij preventief fouilleren? Dan grijp je direct in.'