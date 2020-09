Warmtenetten, waterpompen of misschien toch nog een klein beetje aardgas. In de raad ging het deze week over de 'transitievisie warmte'. Oftewel: hoe gaat Amsterdam van het gas af? En op wat voor termijn en wie gaat dat betalen?

Tegenpolen in de raad Jasper Groen (GroenLinks) en Kevin Kreuger (Forum voor Democratie) gaan met elkaar in debat in Park Politiek.