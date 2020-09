SP en VVD: meer onderzoek naar schimmige handel sociale huurwoningen aan ongedocumenteerden

Voor SP-fractievoorzitter Erik Flentge is het duidelijk hoe het woningmisbruik zover heeft kunnen komen: slecht landelijk beleid. 'Het is beleid van eindeloos pappen en nathouden vanuit Den Haag.'

Het probleem is groot. Woningcorporaties schatten het misbruik op 10 tot 20 procent van de totale woningvoorraad. Voor een sociale huurwoning betaal je gemiddeld 544 euro per maand, maar ongedocumenteerden betalen al snel het driedubbele. In Amsterdam wonen naar schatting tussen 15.000 en 30.000 ongedocumenteerden.

Maar als sociale huurwoningen op schimmige wijze worden onderverhuurd aan ongedocumenteerden, moeten Amsterdammers die op de wachtlijsten staan nog langer wachten. 'Ik kan me goed voorstellen dat dat leidt tot boosheid', zegt Flentge. 'En tegelijkertijd: de mensen zonder papieren zitten ook in een heel lastige situatie.'

Flentge stelt dat ongedocumenteerden 'eindeloos worden getraineerd'. 'Heel veel mensen komen terecht in een soort twilight-zone. Heel veel onduidelijkheid, ze moeten eindeloos wachten, kunnen vaak niet terug. Dat komt dan allemaal terecht in de grote stad.'

VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé is kritisch op de rol die de politiek tot nu toe heeft gespeeld. 'Het spijt mij dat wij in de politiek al jaren niet in staat zijn om mensen die niet thuishoren in sociale huurwoningen, daar weg te laten gaan. Dan waren ze vrijgekomen voor Amsterdammers op de wachtlijst.'

Hala Naoum Néhmé wil dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de huizenmisbruik, 'keihard' worden aanpakt.

Sneller duidelijkheid

Volgens zowel de VVD en de SP is het bovendien belangrijk dat ongedocumenteerden veel sneller duidelijkheid krijgen over waar hun toekomst ligt. Flentge: 'Ofwel door een verblijfsvergunning in Nederland. En als ze geen verblijfsvergunning krijgen, dan terug naar het land van herkomst.

Hala Naoum Néhmé sluit zich daarbij aan: 'Wij helpen die mensen door eerlijk naar ze te zijn. Illegaal wonen in Nederland is geen duurzame oplossing.'