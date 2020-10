Verdachten betalen met gestolen bankpas bij tankstation aan Marnixstraat

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van twee mannen die ervan verdacht worden te hebben betaald met een gestolen bankpas. Dit doen zij in de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 juli in een tankstation aan de Marnixstraat. De pas is mogelijk buitgemaakt bij een inbraak.

'Het slachtoffer merkt op de ochtend van 9 juli dat er die nacht vier contactloze betalingen zijn gedaan met zijn bankpas. Hij heeft dit niet zelf gedaan en mogelijk houdt het verband met een inbraak in zijn woning', zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam. 'Het is niet duidelijk of de mannen op de beelden ook iets te maken hebben met die inbraak, maar het staat in ieder geval vast dat zij hebben gepind met de bankpas van het slachtoffer.'

Signalement

De eerste verdachte is een man met een lichte huidskleur. Hij is ongeveer 1.85 lang, heeft een slank postuur en wordt tussen de 30 en 40 jaar oud geschat. Hij droeg een paars-bordeaux rood kleurig leren jack een donkerblauw jeans kleurig overhemd met grijze capuchon. Verder had hij een donkerblauwe jeans met lichte plekken een zwarte pet en grijskleurige sneakers.



De andere verdachte heeft ook een lichte huidskleur, is tussen de 1. 80 en 1.85 lang heeft een normaal postuur en wordt net als de andere verdachte tussen de 30 en 40 jaar oud geschat. Hij droeg een donkerkleurige jas, lichtblauw vest oranje t-shirt donkergrijze broek en zwart-wit kleurige schoenen.