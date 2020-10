726 nieuwe coronabesmettingen in Amsterdam

In de afgelopen 24 uur zijn er 726 meldingen gedaan van nieuwe coronabesmettingen in de stad. Gisteren waren dat er nog 687.

In totaal ligt het aantal besmettingen in Amsterdam nu op 22.398. Sinds gisteren zijn er 7 nieuwe ziekenhuisopnamen gemeld in de stad. Er kwamen geen nieuwe sterfgevallen bij. Dat hoeft niet te betekenen dat er in de afgelopen 24 uur niemand overleed aan het virus, soms worden sterfgevallen pas later gemeld.

De zondag is doorgaans een dag waarop het aantal nieuwe coronagevallen wat terugloopt of minder hard stijgt. Vanwege het weekend worden sommige positieve testen pas later gemeld.

Om het aantal besmettingen terug te dringen besloot het kabinet deze week om extra coronamaatregelen te nemen. Sinds woensdagavond zijn horecagelegenheden in Nederland verplicht gesloten. Ook kwam er een verbod op de verkoop van alcohol na 20.00 uur en heeft iedereen het advies gekregen om per dag niet meer dan drie mensen thuis te ontvangen.