Zo'n 15 jonge mannen beroven en mishandelen man in West

Gisteravond rond 18.30 uur rijdt het 36-jarige slachtoffer uit het Oosten van het land met een witte bestelbus het parkeerterrein aan de Christoffel Plantijngracht bij de Sloterplas op. Hij heeft daar een zakelijke afspraak.

Op de parkeerplaats wordt hij opgewacht door een groep van ongeveer 15 jonge mannen. Zij bevelen het slachtoffer uit te stappen. Het slachtoffer wordt vervolgens mishandeld en beroofd van de waardevolle spullen die hij bij zich draagt.

De recherche doet onderzoek naar deze straatroof en roept getuigen of eventuele betrokkenen op zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0900-7000.