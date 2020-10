Halsema: 'Volgende burgemeester moet misschien wel gekozen worden'

Burgemeester Halsema is veranderd van mening over een gekozen burgemeester. Ze denkt dat het best een goed idee kan zijn dat de Amsterdammers zelf op de kandidaten stemmen.

Op de vraag of de volgende burgemeester gekozen zou moeten worden, zegt Halsema in een interview in de podcast Damsko:' Ik was hier vroeger als Kamerlid geen voorstander van omdat het een beautycontest zou worden. Maar ik merk dat ik daar langzaam maar zeker in verschuif. Ik denk dat het voor een burgemeester ook goed kan zijn om een eigen mandaat te hebben.'

Nu wordt de burgemeester in Nederland nog door de Kroon benoemd. Dat gebeurt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken na een aanbeveling van de gemeenteraad. De minister kan de aanbeveling voor benoeming of ontslag alleen om zwaarwegende redenen weigeren, maar in de praktijk gebeurt dat vrijwel nooit.

Met enige regelmaat stond deze 'kroonbenoeming' ter discussie en gingen er stemmen op om de burgemeester door de burgers te laten kiezen. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn de democratische legitimatie en een beoogde sterkere positie van de burgemeester.

Tegenstanders vinden dat de burgemeester boven de partijen moet staan en dat ze daar beter toe in staat is als ze benoemd blijft door de Kroon. Voorwaarde voor een gekozen burgemeester was een wijziging van de Grondwet. Die bepaalt in artikel 131 dat de burgemeester door de Kroon wordt benoemd.

Wijziging Grondwet

Een dergelijke wijziging van de Grondwet om de benoeming van de burgemeester bij gewone wet mogelijk te maken, is op 20 november 2018 door de Eerste Kamer aanvaard en op 21 december 2018 in werking getreden.

In een aantal gemeenten (Delfzijl, Best, Vlaardingen, Boxmeer, Leiden, Zoetermeer, Utrecht en Eindhoven) is sindsdien een burgemeestersreferendum gehouden, waarin de bevolking kon kiezen tussen twee kandidaten. Dit referendum had een raadplegend karakter en was niet bindend. Omdat de keuze te beperkt was en er een lage opkomst was deze vorm van het burgemeestersreferendum niet meer toegepast.