615 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Amsterdam

Het aantal bevestigde nieuwe coronabesmettingen in de stad is in de afgelopen 24 uur toegenomen met 615. Gisteren waren dat nog 498 nieuwe besmettingen. Dat het aantal nieuwe coronagevallen vandaag weer hoger ligt, komt voor een deel door vertraagde meldingen na een storing van woensdag. Die positieve tests zijn afgelopen etmaal alsnog geregistreerd

Het aantal nieuwe besmettingen in de stad golft al de hele week op en neer. Maandag werden er 526 nieuwe gevallen geregistreerd, dinsdag waren dat er 686, woensdag 348 en gisteren dus 498.

In de afgelopen 24 uur werden er 10 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld in Amsterdam en is er 1 coronaslachtoffer overleden aan het virus. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn er bijna 30.000 Amsterdammers positief getest op het virus, 29.946 om precies te zijn.

Woensdag riep het hoofd infectieziekten van de GGD Amsterdammers op om zich te laten testen als zij milde klachten hebben. Door de opschaling van het aantal af te nemen coronatesten per dag, is er weer meer dan genoeg capaciteit in Amsterdam.