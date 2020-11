Ajax wint na moeizame start van Fortuna Sittard (5-2)

Ajax heeft in de Arena gewonnen van Fortuna Sittard. In de eerste helft kwamen de Ajacieden op een achterstand, maar die werd vervolgens ruim ingehaald. De wedstrijd eindigde in 5-2.

Bij Ajax was er een basisplaats voor Martinez, hij speelde op de plek van Nico Tagliafico die niet bij de wedstrijdselectie zat, aanvoerder Dusan Tadic begon op de bank. Op het middenveld was er plek voor Jurgen Ekkelenkamp.

Eerste helft

Ajax begon zwak aan de wedstrijd en leed veel balverlies. Het was ook Fortuna die in de 7de minuut op voorsprong kwam door een goal van George Cox. De eerste kans voor Ajax kwam van de voet van Davy Klaassen die van dertig meter op doel schoot tegen de handen van de keeper van Fortuna, de rebound kon Jurgen Ekkelenkamp niet binnenschieten.

Na een half uur spelen kreeg dezelfde Ekkelenkamp kans op de gelijkmaker, maar schoot van dichtbij hard voorlangs. Die gelijkmaker kwam er een paar minuten later wel door Klaassen nadat Traoré even werd vastgehouden door Ben Rienstra. In eerste instantie schoot Klaassen de makkelijk gegeven penalty op de paal, maar in de rebound schoot hij de bal er alsnog in.

Vlak voor rust zorgde Klaassen ervoor dat Ajax met een voorsprong de rust inging. Traoré kopte een voorzet van David onderkant lat waarna de middenvelder van dichtbij kon binnenkoppen.

Tweede helft

Een vervelend moment voor Noussair Mazraoui in aanloop naar de CL-wedstrijd van aanstaande dinsdag tegen FC Midtjylland. De verdediger kwam na een duel verkeerd neer en moest geblesseerd het veld verlaten. Sean Klaiber kwam voor hem in de ploeg. Lassina Traoré werd daarna gewisseld voor Brian Brobbey die zijn officiële debuut maakte in Ajax 1, Antony werd gewisseld voor Tadic.

Quincy Promes verving Jurgen Ekkelenkamp die een paar mogelijkheden kreeg om te scoren in de eerste helft, maar dat niet deed en daarom in de kleedkamer achterbleef. Ajax begon met een stuk meer aanvallende intenties aan de tweede dan aan de eerste helft. Het baltempo lag een stuk hoger en dat leverde ook een aantal aardige kansen op.

Geheel in de traditie van Ajax spelers die scoren bij hun debuut deed Brian Brobbey dat ook. Er kwam wat geluk bij kijken omdat de bal van de paal tegen hem aansprong, maar hij zat. Gravenberch verliet kort na de goal het veld voor Alvarez.

Op de valreep kreeg Ajax nog twee penalty's. Tadic en Promes benutten beiden de penalty. Kort daarna schiet George Cox buiten het zestienmetergebied de bal er nog in voor Fortuna.

Zo beleeft Ajax een goede generale voor het Champions League-duel tegen FC Midtjylland.