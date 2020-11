Aantal nieuwe coronabesmettingen daalt in alle stadsdelen

Verder blijkt uit de cijfers dat de daling stadsbreed is. In alle stadsdelen neemt het aantal nieuwe besmettingen af. Nieuw-West is relatief gezien niet meer de grootste besmettingshaard van de stad. Met 389 nieuwe besmettingen per honderdduizend inwoners is dat nu Noord. In absolute aantallen werden de minste nieuwe coronabesmettingen gemeld in de stadsdelen Centrum (150) en Zuidoost (261).

Minder testen

Niet alleen het aantal vastgestelde besmettingen ging afgelopen week flink omlaag. Ook werden er veel minder coronatesten afgenomen dan een week eerder. Twee weken terug waren dat er nog 17.122, vorige week werden er 13.318 testen uitgevoerd.