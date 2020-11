Politie deelt foto van poederbrief

De politie heeft een foto gedeeld van een de poederbrieven die de afgelopen dagen is bezorgd. De brieven werden bezorgd op twaalf Amsterdamse locaties. Op zeven locaties in de rest van het land zijn ook poederbrieven bezorgd.

Eergisteren werden twee poederbrieven ontvangen op locaties in Amsterdam, de dag ervoor vier. Een daarvan werd er een bij het OLVG West bezorgd. Dinsdag werden er op zes verschillende locaties poederbrieven aangetroffen. Het ging toen om hotels en kantoorpanden. Wie de brieven verstuurd is niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de recherche de zaak onderzoekt.





Motieven

AT5 sprak deze week met criminoloog Jasper van der Kemp over het grote aantal poederbrieven dat de afgelopen dagen naar bedrijven in de stad wordt verstuurd. Volgens de criminoloog van de Vrije Universiteit (VU) kunnen er verschillende motieven zijn voor het versturen van de brieven. 'Het kan zijn dat het gaat om een soort van terreurdreiging. Het kan ook heel goed gaan om bedreiging in de zin van afpersing. Maar dan verwacht je ook dat er vrij snel een claim komt. En het kan iemand zijn die om een of andere reden grieven tegen allerlei bedrijven heeft.'