Kademuren Leliegracht in zeer slechte staat: 'We moeten met spoed twee bomen kappen'

Bij de Leliegracht, tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht, is een deel van de kademuren in zeer slechte staat. Uit recente metingen blijkt dat er snel actie ondernomen moet worden en daarom wordt de kade volgende week vertrekt met een veiligheidsconstructie. Voor dat de constructie geplaatst kan worden, kapt de gemeente eerst twee bomen.

Boven de waterlijn zijn grote scheuren zichtbaar en de kade zelf is flink vervormd. 'Oorsprongekelijk stond de kade in een rechte lijn en je ziet nu dat hij helemaal naar voren is gekomen, er zit een grote slinger in', aldus Van Schoonveld.

'Dat leek positief effect te hebben maar helaas hebben we uit recente metingen opgemaakt dat er toch weer vervormingen zijn', vertelt technisch manager Rinske van Schooneveld in het AT5-programma Het Verkeer.

De kademuren bij de Leliegracht worden al langere tijd in de gaten gehouden. Eind vorig jaar is de kade deels afgesloten voor verkeer om hem te ontlasten.

Voor dat er een veiligheidsconstructie wordt geplaatst kapt de gemeente eerst twee bomen en dat gaat bewoners en ondernemers aan het hart. 'Ik vind het paniekvoetbal', vertelt een een bewoonster van de Leliegracht. 'Dat is natuurlijk wel echt zonde. Het duurt heel lang voordat je deze bomen qua grote weer terugkrijgt', voegt een ondernemer hier aan toe.

Waarom moeten de bomen worden gekapt?

Volgens Van Schooneveld is er geen andere mogelijkheid dan dat de bomen gekapt moeten worden. 'Normaal gesproken kunnen we een veiligheidsconstructie plaatsen door enkele takken te snoeien. In dit specifieke geval is de kade dusdanig slecht dat we helaas hebben moeten besluiten de bomen voor de start van de werkzaamheden te kappen.'

'Dit omdat de kans bestaat dat de kade alsnog bezwijkt tijdens het plaatsen van de veiligheidsconstructie. De bomen kunnen dan omvallen en dat heeft grote gevolgen voor de omgeving en de veiligheid van de werknemers die de constructie plaatsen.'