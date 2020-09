Nog meer kopzorgen na instorting: gemeente heeft geen zicht op particuliere kades in stad

De gemeente heeft geen goed zicht hoeveel kades en kademuren in de stad in handen zijn van particulieren of andere niet gemeentelijke organisaties en kan in die gevallen dus ook niks zeggen over de staat ervan. Vanwege de instorting van een kade van de Universiteit van Amsterdam op de Grimburgwal wordt nu alles alsnog in kaart gebracht. De situatie roept de vraag op of de stad voor meer calamiteiten moet vrezen.

In een uitgebreide reconstructie van AT5 begin dit jaar werd al duidelijk dat de gemeente voor calamiteiten vreesde. Ambtenaren stuurden alarmerende berichten naar elkaar over dat ze lang niet alle problemen in het viezer hadden. Ze waarschuwden dat de stad rekening moet houden met het bezwijken van de kades. Dat scenario werd dus op de Grimburgwal realiteit.

Dat blijkt uit antwoorden van de verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma op vragen van AT5. Zij stelt dat de gemeente zich tot nu toe alleen richtte op kades en bruggen die in het bezit zijn van de gemeente zelf. In die gevallen zijn ze namelijk ook zelf verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de kades.

'We moeten ook meer zicht krijgen op kades en bruggen die niet in ons bezit zijn'

Op 1 september stortte de kademuur op de Grimburgwal in, al gauw bleek deze van de Universiteit van Amsterdam te zijn. 'Het incident aan de Grimburgwal laat ons zien dat we er nog niet zijn. We moeten ook meer zicht krijgen op kades en bruggen die niet in ons bezit zijn', schrijft Dijksma in een reactie.

Hoe het kan dat de ambtenaren van het speciaal opgerichte team Kades en Bruggen niet eerder naar particuliere kades hebben gekeken, is niet duidelijk De gemeente zegt dat de focus lag op wat in hun bezit is.

Professionele partijen

Een deel van de kades die niet in bezit is van de gemeente, is in handen van professionele partijen zoals bijvoorbeeld de haven. Die bezit veel kademuren. Kades die in particulier bezit zijn, zijn vaak niet openbaar toegankelijk, zoals de kade aan de Grimburgwal. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om tuinen van bewoners die grenzen aan het water, zonder echte kademuren. De gemeente denkt niet dat beschadigingen of achterstallig onderhoud daar grote maatschappelijke impact heeft.

Slechte staat

Uit rapportages van de gemeente bleek al eerder dat van de gemeentelijke kades slechts een zeer beperkt deel tot nu toe onderzocht is op de staat ervan. Om alle slechte kademuren en bruggen in de stad aan te pakken, heeft de stad de komende tientallen jaren honderden miljoenen euro's nodig. In het slechtste scenario kan het bedrag zelfs tot twee miljard oplopen. Een ding is zeker: Amsterdammers zullen voor een hele lange periode rekening moeten houden met grootschalige werkzaamheden.

Bijeenkomsten

De gemeente start rondom de particuliere kades nu een aantal gerichte acties. Zo gaan ze in kaart brengen om wat voor soort particuliere kades het gaat en wie de eigenaar is. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd voor de eigenaren van kades in de stad. De eigenaren zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de kosten van de kaden.

Ook worden Amsterdammers opgeroepen om actief melding te maken van verzakkingen aan kademuren. Wie daar de eigenaar van is, maakt dan niet uit.

Onderhoudsmeldplicht

Verder wordt er gekeken naar een onderhoudsmeldplicht voor eigenaren. De gemeente voert op dit moment geen controles uit op de kades van particulieren. Wel is het mogelijk dat de gemeente handhaaft op basis van meldingen of eigen waarneming.