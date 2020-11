Documentaire 'Dierbaren' laat vreugde en verdriet zien in DOA

Regisseur Saskia Gubbels kijkt al jaren mee bij DOA. Daar zag ze de leuke, maar ook de hartverscheurende kanten van het werk. 'Ik dacht aanvankelijk toen ik een oude kat zag binnenkomen, geef dat beest een spuitje. Maar dan zeiden ze hier: 'nee, we kunnen hem nog opknappen dan heeft hij nog een paar hele gelukkige jaren".

DOA zorgt al bijna 120 jaar voor dieren zonder baasje. Na eerst in het centrum van de stad gezeten te hebben, zit het al geruime tijd in Osdorp. Met 40 medewerkers en zo'n 360 vrijwilligers is het dan ook het grootste asiel van Nederland. 'Je ziet ook echt met hoe veel liefde er met de dieren wordt omgegaan', vertelt Gubbels. 'In elk kamertje zit wel een vrijwilliger gebogen over een zielig dier'.

DOA directeur, Hans Fokkens zat tijdens de première in de zaal en was erg tevreden met het eindresultaat. 'Mooi om te zien hoe er een beeld van de opvang geschetst wordt. Ik was erg ontroerd toen ik de film voor het eerst zag. De extremen van een plek als deze worden mooi laten zien.'

Dierbaren is genomineerd voor de IDFA Competition for Dutch Documentary en is maandagavond om 20.15 te zien op NPO 2.