FvD Amsterdam tegen Baudet: 'Hou de eer aan jezelf'

Volgens Kreuger is het sinds het weekend 'aan de lopende band raak'. 'Het is echt complete chaos. De social media-accounts waren afgelopen zondag al gekaapt door de heer Baudet. Vandaag heeft hij zelf een lijsttrekkersverkiezing uitgeroepen terwijl hij er helemaal niet het recht toe had, omdat het bestuur erachter moet staan.'

Een meerderheid van het partijbestuur heeft aangegeven te overwegen Baudet te royeren als hij niet stopt. 'Als het bestuur besluit hem te royeren, dan steunen we dat volledig.' Baudet reageerde door te zeggen dat er een 'ordinaire coup' gepleegd wordt, maar Kreuger is het daar niet mee eens. 'Juist alles wat intern niet besproken kan worden wordt de kop ingedrukt.'

FvD-fractievoorzitter Annabel Nanninga, die op dit moment met zwangerschapsverlof is en twee weken geleden beviel van een zoon, heeft veel contact met Kreuger en duo-raadsid Adrien de Boer. 'De lijntjes zijn heel erg kort. We hebben heel erg veel contact met elkaar en ook met andere fracties in het land. Het standpunt van Forum voor Democratie hier in Amsterdam is dat wij eigenlijk het royeren ondersteunen.'