EMA geeft groen licht voor toelating Pfizer-vaccin

Medicijnwaakhond EMA, gevestigd in Amsterdam, heeft groen licht gegeven voor toelating van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Alleen de Europese Commissie moet nog goedkeuring geven, maar dat is slechts een formaliteit.

Naar verwachting beginnen de eerste Europese landen op 27 december al met vaccineren, Nederland volgt pas op 8 januari. Wanneer de eerste 'Amsterdamse' prik gezet wordt is niet bekend. Wel is zeker wie er begin januari een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen. De groep die wordt opgeroepen bestaat uit medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.

Vanmiddag persconferentie

Het EMA, dat zit op de Zuidas, gaf vanmiddag om 15.00 uur een persconferentie waarin een toelichting gegeven werd op het vaccinbesluit. In het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten werd het Pfizer/BioNTech-vaccin al eerder goedgekeurd en worden mensen al ingeënt.

De Amsterdamse GGD gaf begin december aan druk bezig te zijn met de voorbereidingen op de grootschalige vaccinatie-operatie. In een AT5-panelenquête gehouden onder 2100 Amsterdammers gaf 71 procent aan zich wel of waarschijnlijk te willen laten vaccineren.

Afsluiting Verenigd Koninkrijk

Het Europese besluit over het Pfizer/BioNTech-vaccin komt op de dag dat het Verenigd Koninkrijk vrijwel volledig werd afgesloten van het Europese vasteland. In dat land gaat een nieuwe besmettelijkere variant van het coronavirus rond. Nederland stelde eerder al een vliegverbod in en nu worden ook veerboten uit het land geweerd. Frankrijk heeft besloten de Kanaaltunnel zeker 48 uur te sluiten, waarmee al het verkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk is stilgelegd.