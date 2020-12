Relatief rustig op straat, wel schade en overlast door vuurwerk

Vanwege de coronamaatregelen zijn er tot nu toe op veel plekken in de stad weinig mensen op straat te vinden. Toch is er wel overlast door vuurwerk.

Houten pallets in brand in Floradorp

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Container in brand op Soembawastraat Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Container in brand op Hasebroekstraat Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

Veel vuurwerk in Nieuw-West

Op de Dam, die normaal tijdens oudejaarsavond vol met toeristen en Amsterdammers staat, staan nu maar enkele tientallen mensen. Ook op de Nieuwmarkt was het rustig.

Knallen

Het vuurwerkverbod leidt er niet toe dat er helemaal geen vuurwerk wordt afgestoken, want er klinken nog steeds veel knallen. Grote ongeregeldheden, zoals in sommige andere gemeentes in Nederland, hebben voor zover bekend vooralsnog niet plaatsgevonden.

Meerdere bewoners melden aan AT5 dat het in Oost 'erg onrustig' is met knalvuurwerk. 'Weinig mensen op straat, maar de mensen die er zijn laten zich zeker horen met vuurwerk', zegt een bewoner. Ook in Noord wordt veel vuurwerk afgestoken. Op de Tegenhouderstraat werd zwaar vuurwerk aan een auto gebonden, waardoor twee auto's beschadigd raakten.

Houten pallets

In Floradorp gaat het traditionele vreugdevuur op het grasveld niet door vanwege de coronamaatregelen. Op straat waren er vanavond desondanks wel houten pallets in brand gestoken.

De brandweer is vanavond al zo'n twintig keer uitgerukt voor branden in ondergrondse containers. Die worden veroorzaakt doordat er vuurwerk naar binnen wordt gegooid. Vaak leidt dat er ook toe dat de container helemaal moet worden vervangen.

Brandweer

De brandweer liet rond 23.00 uur weten dat er veel meldingen binnenkomen. Aangeraden wordt om alleen voor levensbedreigende situaties 112 te bellen.