Op de vlucht voor 5G: 'Ik dacht dat ik weer een hartinfarct kreeg'

Hoofdpijn, slapeloosheid, hartkloppingen en oververmoeidheid: sommige Amsterdammers zijn als de dood voor de ontwikkeling van 5G in de stad. Hoewel de gevaren van straling wetenschappelijk nooit zijn aangetoond, zijn ze ervan overtuigd dat het hun gezondheid negatief beïnvloedt. In hoeverre moet de gemeente deze Amsterdammers tegemoet komen?

Renée van Gennip is zo'n Amsterdammer. Ze verruilde de Rozengracht voor de Staatsliedenbuurt omdat ze de elektromagnetische straling daar niet langer kon verdragen. Ze kreeg een verhuisbudget van de gemeente, dat ze onder andere gebruikte voor een beschermende verflaag in haar huis.

En Renée is niet de enige. Rob Mesman wil dit soort mensen, onder wie ook zijn eigen vriendin, helpen met een speciaal stralingsvrij appartementencomplex. Met een afwerende schil in de gevel en de kozijnen, zodat zoveel mogelijk straling buiten de deur wordt gehouden. Hij wil dat de gemeente hem daarbij helpt.

'Trillingen die ik voel, hartkloppingen', zegt Renée als we haar vragen wat de straling met haar doet. Maar ook op haar nieuwe plek kreeg ze klachten. 'Ik ben op gegeven moment weggevlucht uit mijn huis omdat ik dacht dat ik weer een hartinfarct kreeg. Ik herkende de symptomen die ik ook had op de Rozengracht.'

'Er is heel veel onderzoek gedaan, en daar komt keer op keer bewijs uit dat je er niet ziek van wordt', zegt Fred Woudenberg van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid. 'Maar een goede wetenschapper zegt nooit: ik ben 100 procent zeker. Kun je uitsluiten dat je er niet ziek van wordt? Een eerlijke wetenschapper zegt: dat kan ik niet.'

Daarom begrijpt Woudenberg het verzoek voor stralingsvrije plekken. 'Ik snap de wens van deze mensen, en die plek zou je ze willen bieden, ook al is er geen wetenschappelijk bewijs. Mensen vragen erom, dus waarom niet? Maar de mogelijkheden in Amsterdam zijn daarvoor denk ik heel beperkt.'

Te weinig ruimte

Voorlopig is dat ook de conclusie van het stadsbestuur. Er is in Amsterdam te weinig maatschappelijk vastgoed voorhanden en bovendien vraagt zorgwethouder Simone Kukenheim (D66) zich af of een stad - waar nu eenmaal veel straling is - de aangewezen plek is om een 'witte zone' te creëren. Volgens de wethouder staat het initiatiefnemer Mesman wel vrij om op eigen houtje zo'n plek te realiseren.

Misschien is Amsterdam dan ook niet zo'n goede plek om te wonen? Renée van Gennip: 'Ik woonde er al, en toen kwam 5G.' Toch denkt ze er over na om Amsterdam alsnog te verlaten.