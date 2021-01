Overvolle noodopvang moet kinderen weigeren, kinderdagverblijven gaan bijspringen

Moeder Glainess Adely Copra zit met haar handen in het haar. Ze werkt bij Jeugdzorg en kan dagelijks door crisissituaties worden opgeroepen. Ondanks dat zij een cruciaal beroep heeft, mag haar dochter Romy niet naar de noodopvang van de Wereldwijsschool in Zuidoost. 'De school geeft aan dat ze het graag zouden willen, maar dat ze mij nee moeten verkopen.'

Ze is blij dat BBO en de kinderopvangorganisaties afspraken hebben gemaakt om de noodopvang te ondersteunen. Daarbij is te denken aan kinderopvangpersoneel dat ingezet gaat worden op noodopvang. Scholen moeten daarbij zelf het initiatief nemen om kinderdagverblijven te benaderen.

De gemeente maakte begin januari een analyse van de noodopvang op basisscholen. In totaal worden er nu bijna 14.000 kinderen in Amsterdam opgevangen. Dat is 3,5 keer zoveel als tijdens de eerste lockdown. 'Ouders zijn minder bang geworden om hun kinderen naar school te doen', verklaart Hoonhout.

