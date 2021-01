ChristenUnie over nieuwe prostitutieplannen: 'Deze stad hoeft geen ruimte te bieden'

Een groot erotisch centrum waar horeca, entertainment en prostitutie samenkomen als alternatief voor de Wallen: burgemeester Halsema stuurt aan op ingrijpende veranderingen van het sekswerk in de stad. De ChristenUnie is geen voorstander van een dergelijk centrum, en verwacht dat de problematiek die prostitutie met zich meebrengt slechts verplaatst zal worden.

Als het aan de ChristenUnie ligt komt er dan ook extra toezicht op illegale prostitutie in woonbuurten en hotels. Ook zijn zorg, opvang, handhaving, veiligheid en bijvoorbeeld huisvesting allemaal domeinen die in samenhang gezien moeten worden, volgens het plan van de ChristenUnie.

Dat het uitsterfbeleid van raamprostitutie kan resulteren in een toename van illegale prostitutie, is een bekend probleem, weet ook de ChristenUnie. 'Daar sluiten we onze ogen niet voor, maar feit is dat het nu ook al plaatsvindt.'

Ongedocumenteerde slachtoffers

Dit geldt ook voor ongedocumenteerde slachtoffers van seksuele uitbuiting die geen aangifte kunnen of wensen te doen. Het gewijzigde initiatiefvoorstel van het raadslid Ceder om dit proces te verbeteren is op 17 november 2020 aangenomen. 'We moeten nadenken over betere voorlichting over hun mogelijkheden en hulp. Als ongedocumenteerde te maken krijgen met uitbuiting, dan zijn er bijvoorbeeld wel degelijk mogelijkheden om een verblijfsvergunning te krijgen', vult Van den Heuvel aan.

Woonwijk in plaats van attractie

In hun visie op prostitutie in Amsterdam staat dat de ChristenUnie de Wallen weer een woonwijk in plaats van een attractie moeten worden. 'In de afgelopen jaar is het uitgegroeid tot wat het nu is. Vroeger was het een woonwijk, dus het is niet onmogelijk.'

Van den Heuvel geeft tevens aan zich geen zorgen te maken over de mogelijke economische gevolgen op Amsterdam door het wegvallen van sekstoerisme. Als Amsterdam een ander imago krijgt en meer gaat focussen op bijvoorbeeld congressen in plaats van sekstoerisme, dan zien wij dat als een goede compensatie.'