Bewoners Zuidoost blijven alert: 'Mocht er weer dreiging zijn, staan we paraat met grotere groep'

Kunta Richo en Zamorano Bourne liepen gisteren ook rond station Bijlmer om jongeren aan te spreken, omdat er op sociale media gevraagd werd om te komen rellen. Sommige ondernemers hadden hun zaken dichtgetimmerd, maar er vonden uiteindelijk geen ongeregeldheden plaats.

Niets te halen

Volgens de twee kwamen er gisteravond zo'n vijftig tot zestig jongeren, vooral uit nieuwsgierigheid. 'Ik denk dat ze snel de indruk kregen dat hier eigenlijk niks te halen viel', zegt Bourne.

Patrick Dorder van Zuidoost TV deed gisteravond op Facebook live verslag. 'Als journalist heb je de neiging om een bepaalde spanning te voelen. Eerlijk gezegd, die had ik niet. Ik hoopte dat er niets zou gebeuren.'

Veel groter

In Osdorp liep het gisteravond wel uit de hand. Richo zegt dat er daar ook jongerenwerkers aanwezig waren. De groep jongeren was alleen veel groter dan in Zuidoost.

'Tegen zulke grote aantallen jongeren is het best wel moeilijk om met 10, 15, 20 mensen iets te doen', zegt Richo. 'We zijn ons ook aan het organiseren, mocht er weer een soort dreiging zijn, dan zullen we best wel snel paraat staan met een grotere groep.'