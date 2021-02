De jaarlijkse belastingaanslag: 'Dat is altijd even schrikken want het is best een groot bedrag in één keer'

De groene envelop, ofwel de jaarlijkse belastingaanslag, ligt vandaag of morgen weer op de mat. Voor de één is het meteen op te hoesten, maar een ander heeft het bedrag misschien niet direct in kas. Zeker niet in tijden van corona. Dan is er altijd nog de mogelijkheid de belasting in termijnen te betalen via automatische incasso.

Vanaf begin februari ontvangen Amsterdammers hun jaarlijkse belastingaanslag. Op deze zogenaamde 'gecombineerde' aanslag staan maximaal 5 belastingen: de on­roe­ren­de­zaak­be­las­ting (OZB), ri­ool­hef­fing, roe­ren­deruim­te­be­las­ting (RRB, voor woon­bo­ten en woon­wa­gens), af­val­stof­fen­hef­fing en rei­ni­gings­recht (voor be­drijven). Bij deze aanslag zit ook de vaststelling van de WOZ-waarde van je woning.

Voor het AT5-programma Amsterdam Informeert gingen we de straat op om te kijken hoe mensen op de belastingaanslag reageren in deze tijd van corona. 'Ik vergeet het eigenlijk altijd dat het komt. Dat is altijd even schrikken want het is best een groot bedrag in één keer', zegt een bezoeker van de Ten Catemarkt. Een moeder met kind moet bekennen dat ze er tot nu toe nog niet veel over na heeft hoeven denken en dat ze er oké mee is.

Betalen in termijnen

Voor Amsterdammers die liever gespreid betalen of er gewoon geen omkijken naar willen hebben is er de mogelijkheid het bedrag in 8 termijnen te betalen via automatische incasso. 'Het werd aangeboden en het is wel zo handig', zegt een mevrouw. Een jongen die we spraken kende de regeling nog niet en heeft er wel oren naar. 'Zeker voor een student zoals ik die sowieso per maand leeft en alle rekeningen per maand krijgt, zou het denk ik wel een handige optie zijn.'