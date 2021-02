Aantal positieve coronatesten afgelopen week met 17 procent gedaald

Het aantal mensen in Amsterdam dat positief is getest op het coronavirus, is in de week van 25 tot en met 31 januari met 17 procent gedaald ten opzichte van de week ervoor. Het aantal afgenomen coronatesten daalde met ruim 500 naar 11.505 door de GGD afgenomen testen.

De daling van het aantal nieuwe besmettingen was zichtbaar in alle stadsdelen. Er was afgelopen week in alle stadsdelen sprake van risiconiveau zorgelijk. En dat betekent dat het aantal besmettingen per 100.000 inwoners overal tussen de 50 en 150 lag. Gisteren maakte het demissionaire kabinet bekend dat ondanks het dalend aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland, de lockdown grotendeels tot begin maart verlengd wordt. Wel gaan de basisscholen en kinderopvang weer open en mogen niet-essentiële winkels hun deuren openen voor klanten die bestellingen komen afhalen. Over een eventuele verlenging van de avondklok wordt eind deze week besloten. UPDATE 4-2:

De GGD meldde eerder dat er sprake was van een daling van 40 procent. Dat blijkt niet te kloppen.