Wethouder Everhardt: 'We weten dat ondernemers het heel zwaar hebben'

De gemeente verhuurt zo'n 1500 panden, waarvan een groot deel aan ondernemers. Die zijn vaak zwaar getroffen door de coronacrisis, maar de gemeente heeft nog niet of nauwelijks huur kwijtgescholden. Ondernemers die erom vroegen kregen te horen dat de betaling uitgesteld kon worden. Gisteren liet Everhardt weten dat huurkorting inmiddels toch overwogen wordt.

Ander beeld

'We hadden gehoopt dat we na kerst een ander beeld hadden. Dat is op dit moment niet het geval. Dus we gaan er weer zorgvuldig naar kijken', zegt Everhardt vandaag tegen AT5. Ook 'kijkt' hij naar het eerdere aanbod om de huurbetaling uit te stellen. 'We staan ervoor open om op een goede manier de ondersteuning te bieden.'

Ondernemers en politieke partijen vragen al maanden om kwijtschelding of verlaging van de huur. Vorige week bepaalde de rechter dat een Haagse caféhouder nog maar de helft van de huur hoeft te betalen tijdens de lockdown. Amsterdamse horecaondernemers willen die uitspraak gebruiken om ook huurkortingen te krijgen. Everhardt zegt dat de gemeente de uitspraak nog bestudeert.

Enorme lastige situatie

'Ik begrijp dat de ondernemers het heel zwaar hebben', zegt Everhardt. 'Dat weten we en het is inderdaad een enorme lastige situatie waar ze inzitten. Wij hebben gezegd, in onze rol als verhuurder, we doen ook andere dingen als gemeente Amsterdam natuurlijk, willen we ze ondersteunen met maatwerk. Dus kom langs en we gaan oplossingen zoeken.'

Everhardt verwacht dat het stadsbestuur eind februari met meer informatie komt.