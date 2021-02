Belangenvereniging sekswerkers teleurgesteld: 'We worden opnieuw gediscrimineerd'

Sekswerkers in de stad zijn boos en teleurgesteld dat zij niet net als andere contactberoepen volgende week weer aan het werk kunnen. 'We worden opnieuw gediscrimineerd', aldus voorzitter Felicia Anna van belangenvereniging Red Light United.

Demissionair premier Rutte maakte gisteravond bekend dat de meeste contactberoepen vanaf volgende week weer mogen worden uitgeoefend, met een uitzondering voor sekswerkers. 'Dit is niet de eerste keer dat we worden uitgesloten', reageert Anna.

De sekswerkers stonden afgelopen zomer ook achteraan de rij bij het versoepelen van de coronamaatregelen. Toen kappers en masseurs al lang weer aan het werk mochten, moesten de sekswerkers nog maandenlang wachten. 'Masseurs kunnen ook geen anderhalve meter afstand houden en zij raken hun klanten ook aan. We begrijpen het niet.'

'Stigma'

Sekswerker Jorma Bos sluit zich daarbij aan: 'Een fysiotherapeut of masseur ziet meer klanten op een dag dan wij, en aanraking is aanraking. Er wordt maar op één manier over ons gedacht: dat we alleen maar harde porno-achtige seks hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo. Er blijft gewoon altijd een stigma zitten op sekswerk en dat is heel jammer.'

Anna wijst erop dat de meeste sekswerkers geen financieel vangnet hebben. 'Sekswerkers die als zzp'er werken, krijgen nog een beetje overheidssteun. De rest krijgt helemaal niets.' De sekswerkers hopen dat over een paar weken, mocht de avondklok worden afgeschaft, ook zij weer aan het werk kunnen. 'Hygiëne heeft in ons vak altijd al de hoogste prioriteit. Ook voor de coronacrisis moesten klanten al hun handen wassen.'