Foto-expositie over voedselhulp legt armoede in de stad bloot

Een foto-expositie over de informele voedselhulp die in de stad is opgetuigd als gevolg van de coronacrisis legt pijnlijk de armoede in de stad bloot. De SP wil met de online expositie een gezicht geven aan de mensen die van de hulp gebruikmaken en tegelijkertijd de problematiek aankaarten.

Door de coronacrisis kloppen steeds meer Amsterdammers noodgedwongen aan voor voedselhulp. Volgens de SP steeg het aantal Amsterdammers dat is aangewezen op de voedselbank met vijftig procent. In reactie daarop zijn overal in de stad initiatieven ontstaan met vrijwilligers die maaltijden en voedselpakketten uitdelen. Fotograaf Wiebe Kiestra maakte een ronde langs die initiatieven in de stad. In zijn fotoserie zijn de lange rijen voor voedselhulp, de vrijwilligers en portretten van mensen die voedsel nodig hebben te zien.

'Zzp’ers en mensen met een onzeker contract zijn het afgelopen jaar hard geraakt', aldus SP-raadslid David Schreuders. 'Veel van deze mensen komen niet direct in aanmerking voor de voedselbank, maar kunnen wat extra ondersteuning toch goed gebruiken. Ongedocumenteerden vallen ook buiten de boot.' De gemeente heeft afgelopen december 750.000 euro vrijgemaakt om voedselbanken in de buurt te steunen. De expositie is online te zien via www.voedselhulpinamsterdam.nl.