Halsema: 'Vertrouwen dat we derde golf laag kunnen houden'

In een brief aan de gemeenteraad schrijft ze dat de druk op ziekenhuizen, ondanks een lichte daling van het aantal coronapatienten, hoog blijft. 'Ziekenhuizen bereiden zich voor op de volgende, naderende golf.'

Gestegen

Deze week bleek dat het aantal coronabesmettingen in de regio Amsterdam niet meer daalt. Het aantal is vorige week, ten opzichte van de week daarvoor, met 18 procent gestegen. Volgens Halsema was het vanwege de Britse variant van het coronavirus te verwachten dat de eerder ingezette daling van het aantal besmettingen niet zou doorzetten.

'We zetten ons schrap voor de voorspelde derde golf, maar ik heb er vertrouwen in dat we die laag kunnen houden', schrijft ze. 'Door tempo te maken met vaccineren, door ons aan de maatregelen te blijven houden, door drukte te vermijden en onze sociale contacten beperkt te houden.'

Zwaarder

Ze begrijpt dat het voor veel mensen niet makkelijk is. 'Ik realiseer me dat dit steeds zwaarder wordt, maar we kunnen de teugels nog niet laten vieren. Laten we proberen te genieten van de kleine stapjes die we nu kunnen zetten, maar er tegelijkertijd samen voor zorgen dat het virus geen nieuwe kans krijgt.'

Premier Mark Rutte gaf deze week tijdens zijn persconferentie aan dat er met de aangekondigde versoepelingen 'extra risico's' genomen worden. 'We doen hiermee iets heel spannends, zo voel ik dat ook zelf. Verruiming is in deze fase niet gratis.' Hij riep Nederlanders nogmaals op om zich goed aan de coronaregels te houden.