Barry gooit zijn terras open op de Nieuwmarkt: "Dan maar een boete"

Op het terras van café Del Mondo op de Nieuwmarkt kun je vandaag wel gewoon een biertje of een kop koffie bestellen in. Uitbater Barry van den Berg neemt de boete die hij kan krijgen voor lief. "Ik steek mijn nek uit en heb al zoveel geld verloren, die boete maakt ook geen verschil meer", aldus Barry die vanmorgen vroeg de stoelen op zijn terras neerzette.

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amsterdam heeft vorige week al duidelijk gemaakt niet mee te doen aan de protestactie van vandaag. De branchevereniging wil dat er een regeling komt voor alle horeca, dus ook de kroegen en clubs die geen terras hebben.

Vroeg uit de veren

Al om acht uur was de ploeg van café Del Mondo druk in de weer om het terras in gereedheid te brengen. Er werd geveegd en het stoffige meubilair kreeg een flinke poetsbeurt. De weergoden lijken te sympathiseren met de actie, het belooft een zonnige dag te worden. Toch zal de openstelling op de Nieuwmarkt naar verwachting niet lang duren. Minister Grapperhaus van Justitie heeft al aangekondigd dat er gewoon gehandhaafd zal worden en dat betekent dat er bekeuringen kunnen worden uit geschreven. De boete voor de illegale openstelling kan oplopen tot enkele duizenden euro's.