Cultuur NL V Anders kijken naar thuiswerken bij expostitie Out of Office

Vorige week opende de expositie 'out of office forever' online haar deuren vanaf de Oosterdokkade. De expositie verbeeldt het thuiswerken; out of office, en is bedoeld om mensen anders te laten kijken naar de coronacrisis door gewone objecten een diepere lading te geven.

Die diepere lading zie je bijvoorbeeld terug in de grote prullenbak in het middel van de gallerij. Hierop staat de tekst 'I don't waste my time'. Volgens ondernemer Salem Samhoud is het belangrijk om je tijd nuttig te besteden: "Elke minuut krijg je de keuze of je iets goed met je tijd gaat doen of niet." De eerste van de drie oplages is al verkocht voor een bedrag van 58.000 euro.

Quote "Sinds corona de hele wereld in de ban houdt, en we letterlijk out of office zijn, krijgt het begrip een negatieve lading" selwyn sanatori - kunstenaar

Samhoud organiseerde de expositie samen met de Amsterdamse kunstenaar Selwyn Senatori. Samen stellen zij verschillende kunstwerken tentoon die te maken hebben met het thuiswerken. Zo zijn er onder andere koffiemokken, kwasten en pakketjes te zien. Ze hopen daarmee dat mensen assertiever gaan denken en anders naar de coronacrisis gaan kijken: "Out of office zijn werd voor corona geassocieerd met een gevoel van vakantie, van vrijheid of plezier", vertelt Senatori. "Sinds corona de hele wereld in de ban houdt, en we letterlijk out of office zijn, krijgt het begrip een negatieve lading. Wij proberen met deze expositie dat gevoel juist weer om te zetten in iets positiefs."

De expositie is online te zien tot en met 15 mei. Bezoeken kan ook, maar beperkt in verband met de coronamaatregelen.