Aandacht voor luchtkwaliteit tijdens verkeersles: "Probeer vooral op de fiets te gaan"

Het was 8 t/m 12 maart weer de Week van het Verkeer. Dit jaar werd er tijdens de verkeerslessen op school extra aandacht besteed aan het thema luchtkwaliteit. Ook op school is namelijk fijnstof te vinden. In het AT5-programma Schone Lucht vertelt lesgever Christa Lodewijks over de verkeerslessen en spreken we Amsterdamse kinderen over de luchtkwaliteit in de stad.

AT5

Christa Lodewijks van Verkeersplein Amsterdam geeft de speciale verkeerslessen die dit jaar gekoppeld worden aan het thema luchtkwaliteit. Zij vertelt waarom dit onderwerp besproken wordt als onderdeel van de verkeerseducatie op scholen. "Eigenlijk ligt dit onderwerp heel logisch in het verlengde. De belangrijkste bron van luchtvervuiling in de regio Amsterdam-Amstelland is het verkeer", legt Lodewijks uit.

Quote "De belangrijkste bron van luchtvervuiling in Amsterdam is het verkeer" Christa LODEWIJKS - lesgever

"We hebben een les ontwikkeld over fijnstof. We willen kinderen bewust maken over wat fijnstof is en vervolgens gaan we met elkaar op zoek naar oplossingen" vertelt Lodewijks. De kinderen zijn erg enthousiast en betrokken volgens Lodewijks. Ook komen de kinderen met hele creatieve ideeën zoals bijvoorbeeld het idee van een drone die de lucht zuivert.

Tekeningen die gemaakt zijn tijdens verkeerslessen

Quote "Probeer vooral op de fiets te gaan" Jonge amsterdammer

Sommige jonge Amsterdammers weten al veel over fijnstof. "Het is niet goed voor je longen als er te veel van is" vertelt een jonge scholier. Ook hebben ze genoeg te zeggen over de luchtkwaliteit in de stad. "Luchtkwaliteit heeft ook veel te maken met het milieu en het milieu gaat best erg achteruit. De lucht wordt veel vervuild door ons als mensen" legt een andere scholier uit. Ook bedenken de kinderen wat zij en stadsgenoten kunnen doen om fijnstof te verminderen. "Meer elekrtisch rijden, zoals elektrische auto's" noemt één van de kinderen als voorbeeld. "Probeer vooral op de fiets te gaan" zegt een ander.