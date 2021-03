Alle stemmen in Amsterdam geteld: geen veranderingen, D66 de grootste

Met alle 437.827 geldig uitgebrachte stemmen geteld, zijn er geen noemenswaardige veranderingen ten aanzien van de voorlopige uitslag die vorige week al bekend werd.

Dat betekent dat D66 met 23 procent van de stemmen definitief de grootste partij van de stad is geworden. Sigrid Kaag kreeg als lijsttrekker maar liefst 73.099 stemmen op haar naam. Geen andere lijsttrekker kwam daar ook maar een beetje bij in de buurt. Mark Rutte was goed voor ruim 44.000 stemmen. De VVD kreeg in totaal 13 procent van de Amsterdamse stemmen. Dat is ruim twee procent minder dan vier jaar terug, maar de VVD is hiermee wel de tweede partij van de stad.

Op nummer drie staat GroenLinks met 10 procent, de helft minder dan in 2017. De PvdA is nummer vier met 7,5 procent en dan volgen Partij voor de Dieren (7 procent) en DENK (6,7 procent). Opvallend blijft ook de opmars van twee partijen in Amsterdam: BIJ1 en Volt. Met allebei 6 procent van de stemmen doen ze het bijvoorbeeld beter dan de SP (5 procent).



Fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad, Don Ceder, vertrekt naar de Tweede Kamer. De nummer vier op de lijst kreeg in Amsterdam 2.585 stemmen, dat zijn er ruim vijfhonderd meer dan zijn eigen lijsttrekker Gert-Jan Segers wist te vergaren. Fractievoorzitters Sofyan Mbarki (PvdA) en Johnas van Lammeren (PvdD) kregen respectievelijk 1001 en 510 stemmen op hun naam, maar stonden te laag op de lijst en blijven dus in de raad.



Het opkomstpercentage was in Amsterdam 75,7. Er werd 956 keer blanco gestemd en 2.136 stemmen waren ongeldig. Aanstaande vrijdag wordt de uitslag door de Centrale Kiesraad officeel bekrachtigd.