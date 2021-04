Minder geparkeerde auto's in nieuwbouwwijken: "De straat van de toekomst is gewoon autoluw."

Amsterdam loopt voorop als het gaat om de lage parkeernormen. Daar zouden andere gemeenten van kunnen leren, vindt vastgoedadviseur Stijn Boogerd. Slim omgaan met parkeerplekken is volgens Boogerd heel bepalend voor de leefbaarheid en betaalbaarheid van nieuwbouwwijken "het neemt heel veel ruimte in beslag en het bouwen van parkeerplaatsen is heel kostbaar."

De parkeernorm geeft aan hoeveel parkeerplaatsen er per woning minimaal moeten worden aangelegd. In Amsterdam is deze nu relatief laag: "Het is een gemeente die vooruitstrevend is en ook nadrukkelijk kijkt naar autobezit." Het landelijk gemiddelde autobezit is 1.1 auto per huishouden, in Amsterdam is dat maar 0.5 auto per huishouden. De parkeernorm in de nieuwe wijk Houthaven is daarom vastgesteld op 0,3 tot 0,6 parkeerplaats per woning.

Slim omgaan met mobiliteit Bij de plannen voor het nieuwbouwproject Houthaven onderzocht Stijn Boogerd voor de betrokken vastgoedontwikkelaar de parkeerwensen van de bewoners. Het resultaat is een wijk met parkeerplaatsen onder de grond. Boogerd noemt het een prachtig project: "Als het hier helemaal vol zou staan met auto's, dan is dat een hele andere beleving. En dat komt door slim omgaan met mobiliteit."

Quote "Ondergrondse parkeerplaatsen kosten al snel 40.000 euro" Stijn Boogerd, vastgoedadviseur

Voor de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen is het belangrijk niet te veel parkeerplaatsen te bouwen volgens Stijn Boogerd. De kosten voor het bouwen van parkeerplaatsen zijn hoog, ondergrondse parkeerplaatsen kosten namelijk al snel 40.000 euro. "Dat zijn kosten die de huurder en de koper uiteindelijk moeten betalen. Dus voor de betaalbaarheid is het een belangrijk aspect."

Inmiddels lijkt het erop dat de parkeernorm van de pas opgeleverde nieuwbouwwijk Houthaven nóg lager had gekund. "Hier hadden we met minder parkeerplaatsen ook uit kunnen komen", vindt Boogerd. Dat heeft te maken met recente ontwikkelingen rondom onder andere deelvervoer. "Een heleboel mensen gebruiken maar één keer per week de auto, dus die zouden dan prima een deelauto kunnen hebben. En dan zouden ze niet een eigen auto of eigen parkeerplek nodig moeten hebben", aldus Boogerd.

Quote "Meer deelauto's, goede wandel- en fietspaden en OV." Stijn Boogerd - Vastgoedadviseur

Auto's en parkeerplaatsen niet helemaal weg De straat van de toekomst is volgens de onderzoeker autoluw. "Ik zeg niet van: alle auto's en parkeerplaatsen moeten weg maar ik bedoel meer, ga er zo slim mogelijk mee om." Stijn Boogerd benadrukt wat de voorwaarden zijn voor een autoluwe stad. "Een totaalpakket van meer deelauto's, goede wandel- en fietspaden, maar ook een goede verbinding met het openbaar vervoer. Als dat allemaal in orde is dan kom je uiteindelijk tot een zo goed mogelijk nieuwbouwproject."