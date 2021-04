Klacht afgewezen: Akwasi niet vervolgd voor opruiende uitspraak Zwarte Piet

Het gerechtshof heeft vandaag bepaald dat Akwasi niet hoeft te worden vervolgd voor een uitspraak die hij vorig jaar juni deed tijdens een Black Lives Matter-demonstratie op de Dam. Volgens het Openbaar Ministerie waren zijn woorden opruiend, maar had de zaak in september al geseponeerd. Tegen die beslissing kwamen meerdere klachten binnen.

Tijdens zijn speech op de Dam tijdens de anti-racisme-demonstratie op 1 juni vorig jaar, zei Akwasi: "Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik 'm hoogstpersoonlijk op zijn bek." De rechtbank oordeelde de uitspraak eerder als opruiend, maar in september heeft het OM de zaak toch geseponeerd. Volgens de rechtbank was het seponeren van de zaak niet onbegrijpelijk.

Verschillende voorwaarden werden namelijk aan het seponeren verbonden. Akwasi mocht in de proeftijd geen strafbare feiten plegen, en hij moest afstand nemen van de uitspraak. Ook moest hij publiekelijk duidelijk maken dat geweld ontoelaatbaar is. "Op deze wijze heeft de officier van justitie gekozen voor een de-escalerende en preventieve wijze van afdoening en tevens de strafwaardigheid van het handelen van Akwasi onderstreept", stelt de rechtbank.

'Niet gelijk aan minder Marokkanen-uitspraak'

Er zouden klachten zijn binnengekomen over de beslissing van het OM omdat het veel zou lijken op de 'minder Marokkanen-uitspraak' van Geert Wilders, die wel werd vervolgd. De rechtbank vindt echter niet dat er schending was van het gelijkheidsbeginsel, waar de Wilders-zaak op was gebaseerd.