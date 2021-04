Verdachte in moordzaak Bas van Wijk vanaf vandaag voor de rechter

Het OM heeft El Y. ook aangeklaagd voor het bedreigen van een aantal anderen en de afpersing die draait om een nep-Rolex. De rechtbank zal beginnen met het behandelen van het strafdossier. Later vandaag komen ook enkele nabestaanden aan het woord, die gebruikmaken van hun spreekrecht.

Schietpartij op drukke plek

Van Wijk was begin augustus met een aantal vrienden in het park 'De Oeverlanden' bij de Nieuwe Meer. Op een bepaald moment ontstond een conflict met een andere groep, waartoe verdachte Samir El Y. volgens justitie behoorde. Het conflict mondde uiteindelijk uit in een schietpartij op klaarlichte dag, waarvan veel mensen getuige waren. El Y.'s advocaat liet eerder weten dat er enkele tientallen getuigen zijn gehoord, die wisselend hebben verklaard.

Het slachtoffer wilde vermoedelijk ingrijpen nadat het horloge van een vriend van hem werd gestolen. Het bleek te gaan om een nep-Rolex. Mogelijk wordt vandaag meer bekend over de exacte toedracht. De dood van Van Wijk zorgde voor een golf aan verontwaardigde reacties. In Badhoevedorp en in Amsterdam werden stille tochten georganiseerd.

De rechtbank heeft de hele dag uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Aanstaande donderdag is gereserveerd als uitloopdag.