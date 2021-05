SP en GroenLinks: ook Amsterdam moet schulden 'toeslagenouders' overnemen

In navolging van de gemeente Rotterdam moet ook Amsterdam de schulden afbetalen van ouders die zijn getroffen door de toeslagenaffaire. Dat vinden coalitiepartijen SP en GroenLinks.

Rotterdam maakte vandaag bekend dat het de schulden overneemt van gedupeerde ouders die in een schuldentraject van de gemeente zitten, omdat het te lang duurt voordat de afspraken tussen het Rijk en de schuldeisers rond zijn. De overheid had eerder namelijk beloofd die schulden over te nemen.

Momenteel heeft Amsterdam een soort pauzeknop voor de schulden die gedupeerde ouders bij de gemeente hebben. De Rotterdamse aanpak gaat nog een stap verder, omdat ook schulden bij private partijen, zoals een huisbaas of energiemaatschappij worden overgenomen.

Afbetalen

"Ouders zitten al veel te lang in diepe ellende en onzekerheid. Laat Amsterdam in navolging van Rotterdam de schulden van gedupeerde ouders die in een schuldtraject lopen bij de gemeente gaan afbetalen", aldus SP-raadslid Erik Flentge.

Naar schatting zijn zo'n 1.700 Amsterdammers de dupe geworden van ontrechte fraudeverdenkingen en invorderingen van de Belastingdienst. Alle ouders die gedupeerd zijn krijgen een compensatie van 30.000 euro. Half januari viel het kabinet vanwege het toeslagenschandaal.