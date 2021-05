'Onderwijsinspectie positiever over Haga Lyceum'

Het Cornelius Haga Lyceum heeft de weg omhoog gevonden, maar is nog niet volledig uit de problemen. Dat schrijft de Onderwijsinspectie in een rapport over de islamitische middelbare school, meldt NRC .

De inspectie zegt geen "acute zorgen" meer te hebben over de veiligheid van de leerlingen. De toezichthouder kreeg een positieve indruk van de leskwaliteit. Wel moet het Haga Lyceum binnen een jaar zorgen voor onder meer duidelijkere leerkaders en systematische leraren-evaluaties. Het is het eerste onderzoek van de Onderwijsinspectie sinds de de bestuurscrisis van medio 2020, toen Haga-voorzitter Mohammed Laamimach en de toenmalig directeur Soner Atasoy elkaar ontsloegen

bekladding

De islamitische school werd vorig jaar in november beklad met leuzen als 'Weg met coupplegers' en 'Saskia you are rotten, impure', wat zich vertaalt naar 'Saskia jij bent rot, onrein'. Die laatste tekst verwijst naar Saskia Grotenhuis, die als interim-bestuurder bij de school aan de slag ging na het ontslag van schooldirecteur Soner Atasoy. Twee leerlingen zijn toentertijd geschorst wegens het bekladden van de school. Een gesprek dat schoolbestuurder Baâdoud vervolgens had met de moeder van één van de leerlingen is heimelijk opgenomen en online verspreid.

Begin 2019 waarschuwde inlichtingendienst AIVD voor mogelijke extremistische banden in het verleden van toenmalig directeur Soner Atasoy, waarop de inspectie de school zeer uitgebreid onderzocht en financieel wanbeheer en gebrekkig burgerschapsonderwijs constateerde.