Purmerend bouwt huizen omdat Amsterdam overloopt: "Een kwart extra bewoners? Dat is wel veel"

Amsterdam groeit als stad en als metropoolregio en daarmee neemt de behoefte aan plekken om te wonen, werken en recreëren toe. Om daar in te voorzien zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. Tot 2040 worden daar 10.000 nieuwe woningen gebouwd om deze groei op te kunnen vangen: ''Die schaalsprong waar we aan toe zijn, die ga je hier in optima forma terugzien.''

De gemeente Purmerend heeft daarom ambitieuze plannen met de ontwikkeling van het huidige stationsgebied. Dat gaat volledig op de schop en zal plaatsmaken voor een nieuwe wijk: het Waterlandkwartier. Daar komen zo’n 1800 woningen die voornamelijk voor jonge en oudere inwoners bedoeld zijn. De reacties uit de stad zijn positief: ''Purmerend is in ontwikkeling en dat is alleen maar goed.'' Een jonge Purmerender voegt daar aan toe: ''Dat ze meer aan jongeren denken is natuurlijk top, dan kan ik ook nog een keer uit huis.''

