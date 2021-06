Hoe vol wordt de Johan Cruijff Arena? Wales- en Denemarkensupporters staan voor moeilijke opgave

Waar we nu weer gewend zijn om de Johan Cruijff Arena met 16 duizend voetbalsupporters te zien, kan dat aankomende zaterdag zomaar anders zijn. Zaterdag om 18.00 uur spelen Wales en Denemarken voor de achtste finales in Amsterdam. Voor de supporters van de twee landen is één ding alleen wat lastig, beide landen hebben de kleurcode oranje. En dan hebben we het over corona en niet over het Nederlands elftal.

AT5

Wales plaatste zich voor de achtste finale door tweede te worden in groep A met de landen Italië, Zwitserland en Turkije. De Denen werden ook tweede in hun groep (groep B) met de landen België, Finland en Rusland en plaatsten zich als tegenstanders van de Welshmen voor zaterdag. Afgeraden Het hele Verenigd Koninkrijk heeft de kleurcode oranje, daar valt Wales ook onder. Dat betekent dat er bij aankomst in Nederland een negatieve coronatest moet worden overhandigd, die niet ouder is dan 72 uur. Ook moeten de Welshmen 10 dagen in quarantaine, die kan verkort worden met een negatieve test op de vijfde dag. Walessupporters hadden dan eigenlijk maandag al in de stad moeten zijn. Naast de regels voor het inreizen naar Nederland, heeft het Verenigd Koninkrijk ook zelf nog regels voor het reizen. Zo mag je het land eigenlijk alleen verlaten voor 'noodzakelijke reizen'. De voetbalbond van Wales (FAW) heeft dan fans ook geadviseerd om goed na te denken over het kopen van een kaartje. Het bijwonen van een voetbalwedstrijd wordt namelijk niet als een noodzakelijke reis beschouwd. Bij terugkomst lopen de Welshmen tegen nog een obstakel aan. Ook hier moeten zij een negatieve coronatest laten zien die niet ouder is dan 72 uur en weer tien dagen in quarantaine. Alleen in het Verenigd Koninkrijk kan deze quarantaineperiode niet worden verkort.

Oranjesupporters bij Nederland - Oostenrijk - Cenk Karakaya / AT5

Twaalf uur Voor de Denen is het wat makkelijker om de wedstrijd bij te wonen, ook al heeft Denemarken ook de kleurcode oranje. Zij kunnen met de auto naar Nederland komen en hoeven dan bij aankomst alleen een negatieve coronatest te overhandigen die niet ouder is dan 72 uur. Aangekomen in de stad moeten de supporters dan enkel nog een sneltest doen om het stadion binnen te komen. Wel moeten de fans niet langer dan twaalf uur in Nederland zijn, dan ontlopen ze bij terugkomst in Denemarken de 10-daagse quarantaine. Fanzones In de stad komen geen fanzones en andere fan-activiteiten voor beide landen, dat laat de organisatie weten. Ook worden dezelfde maatregelen gehanteerd als bij de andere wedstrijden. "Wij hanteren dezelfde strikte maatregelen voor deze wedstrijd als voor de voorgaande wedstrijden, waaronder het tonen van een negatief testbewijs van Testen voor Toegang in de CoronaCheck-app tot het dragen van een mondkapje in het stadion tot aan de zitplek", laat een woordvoerder weten. Kaarten Net zoals bij de wedstrijden van Oranje, mogen er zaterdag weer 16 duizend fans in de Johan Cruijff Arena zitten. Of het stadion helemaal rood gekleurd gaat zijn (Wales en Denemarken hebben allebei de kleur rood als tenue) is dus nog niet helemaal duidelijk. De Deense bond heeft 4700 kaarten voor de wedstrijd waarvan er al 3300 zouden zijn verkocht. De FAW had 2000 kaarten gekregen voor de wedstrijd maar heeft in overleg met de UEFA besloten geen tickets te verkopen. De duizenden overige kaarten zijn naar Nederlandse voetballiefhebbers en sponsoren gegaan. Nederland Oranje speelt zondag 27 juni om 18.00 uur in de Puskás Aréna in Boedapest. Nederland werd met drie overwinning uit drie wedstrijden groepswinnaar in groep C. Tegen wie Nederland het op moet nemen in de achtste finale is nog niet zeker, het zal de nummer drie uit groep D, E of F worden.