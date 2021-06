Halsema hoopt dat Amsterdammers zich ook dit weekend aan de regels houden: "Corona is nog niet weg"

Burgemeester Halsema is blij dat er dit weekend weer volop naar de kroeg gegaan kan worden en dat de nachtclubs weer open kunnen, maar spreekt de hoopt uit dat Amsterdammers toch alert blijven. "Ik snap het intense verlangen om weer uit te kunnen en weer helemaal los te kunnen gaan, maar corona is nog steeds niet helemaal weg", aldus Halsema vanavond op AT5.

Dit weekend gaan de versoepelingen in en mogen Amsterdammers weer de kroeg in of een club bezoeken zonder de 1,5 meter in acht te nemen, als ze tenminste een negatieve test kunnen laten zien.

Halsema heeft er vertrouwen in dat horeca-eigenaren hun uiterste best zullen doen om alles in goed banen te leiden, maar is er toch niet helemaal gerust op.

"Daar hebben wij ook wel zorgen over, ook wat dat voor de politie kan betekenen. En dus is het wel zaak dat het ministerie van VWS zorgt dat het heel snel zo geregeld is dat het voor iedereen helder is", zegt ze in Het Gesprek met de Burgemeester. "Als dat niet het geval is maak ik me wel zorgen over rijen voor de deur, mensen die gaan dringen, mensen die kwaad en ontevreden zijn omdat er verwachtingen zijn geschapen die niet worden waargemaakt."

"Ik zou tegen Amsterdammers willen zeggen: neem het zekere van het onzekere", vervolgt ze. "Als je ziet dat er ergens grote rijen ontstaan, mensen gaan lopen dringen: ga weg."