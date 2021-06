Negatieve testuitslag geen garantie voor feest in nachtclub: ''Ik ga wel zonder jullie''

Na anderhalf jaar wachten was het gisteravond eindelijk zo ver, de nachtclubs mochten weer open, een grote dag voor de nachtbrakers in de stad. Hun geduld werd meteen op de proef gesteld. Met een negatieve test en een QR-code van Testen voor Toegang en een ID-bewijs kon je naar binnen, maar met die code ging het niet altijd goed, waardoor een hoop feestgangers alsnog geweigerd werden.

''Ik heb vandaag vijf uur in de rij gestaan bij de GGD in de RAI, dus dan heb je er wat voor over'', zegt een feestganger voor de Paradiso gisteravond.

''Very excited'', zegt een koppel dat even later van de koude kermis thuiskomt. ''Ik heb zelfs een PCR-test, maar die accepteren ze niet, nu zijn we 'fucked', want als onze vrienden zijn wel binnen.''

Dat probleem hadden meerder mensen gisteravond. Er stond best vaak een groot kruis op de telefoon bij de security na het scannen van de QR-code in de corona-check-app en dat terwijl mensen eerder die dag een negatieve testuitslag hadden gekregen. ''Wij zijn negatief getest, het bewijst staat hier'', zegt een vrouw met haar telefoon in haar hand. ''Omdat je die QR-code niet kan downloaden omdat het vastloopt accepteren ze het niet.''

''Het gaat hem niet worden vanavond'', zegt een jongen die samen met een vriendin hetzelfde probleem met de QR-code heeft. ''Ik denk dat als jullie zo niet nog even bij een kroeg naar binnen willen ik alleen naar binnen ga'', zegt een derde vriend van het gezelschap die wel een code kon laten zien.