OMT-lid De Jong: ''Alleen nog testen bij festival of club, geen vaccinatie- of herstelbewijs meer''

Het vaccinatie- en herstelbewijs moet geen toegang meer geven tot festivals of clubs, dat pleidooi houdt OMT-lid en viroloog van het Amsterdam UMC Menno de Jong in een nieuwe Corona Q&A op AT5. ''Altijd testen is een stuk veiliger. Vaccinatie beschermt niet honderd procent tegen een infectie. Het werkt wel goed tegen een ernstige infectie, maar voor een milde of asymptomatische infectie werkt het wat minder.''

Volgens De Jong bestaat de kans zeker dat de festivals en het nachtleven half augustus weer kunnen opstarten. Wel hebben buitenevenementen meer kans, zo denkt het OMT-lid. ''Buiten is het risico op infectie minder. Dat zeg ik altijd al en het is ook zo. Voor festivals is het toegangsbeleid ook beter te reguleren dan in feestcafés of nachtclubs.''

De viroloog pleit voor het altijd verplicht stellen van een negatieve coronatest bij het bezoeken van een festival of discotheek. ''Ik denk dat we qua toegangsbeleid ook naar altijd een negatieve test moeten in plaats van een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs of een negatieve test. Altijd testen is een stuk veiliger. Vaccinatie beschermt niet honderd procent tegen infectie. Het werkt wel goed tegen een ernstige infectie, maar voor een milde of asymptomatische infectie werkt het wat minder.''

Hij vervolgt: ''Je kan ook in een situatie terechtkomen waar mensen met een vaccinatiebewijs en een milde infectie een club binnenkomen. Zo kunnen ze de niet gevaccineerden infecteren. Als je dan iedereen test om het zekere voor het onzekere te nemen, ook na 13 augustus en dan ook voor festivals en nachtclubs. Mogelijk kunnen ze dan weer open.''

Tienduizend besmettingen

Vrijdag besloot het kabinet halsoverkop om het nachtleven weer aan banden te leggen en festivals te verbieden, omdat het niet goed gaat met de coronabesmettingen. Zaterdag waren er voor het eerst dit jaar meer dan tienduizend besmettingen op één dag in Nederland. In Amsterdam waren het er bijna achthonderd. Niet eerder stegen de besmettingen zo snel in Nederland als de laatste week.

De Jong: ''Ik ben er wel van geschrokken. Niemand had dit verwacht, zo'n grote stijging net twee weken na de versoepelingen. Het overstijgt ook alle modellen en de onzekerheidsmarges daarin. Dat betekent ook dat de modellen niet meer het kompas geven wat we nodig hebben. We hadden ook wel verwacht dat het aantal infecties door de versoepelingen zouden toenemen en dat de daling van de ziekenhuisopnames zou gaan stagneren. Nu we deze aantallen zien, weten we niet wat er gaat gebeuren.''